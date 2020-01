Tennistavolo, la Teco Corte Auto si gioca a Terni la Coppa Italia

Fermo il campionato di A1 di tennistavolo, i riflettori sono puntati sulla Coppa Italia in calendario nel week end a Terni: la Teco Corte Auto si giocherà il primo probante impegno stagionale.

Interessante la formula di gioco: in campo le prime cinque squadre di A1 al termine del girone di andata e le prime tre di A2, che saranno divise in due gironi da quattro. Passano il turno le prime due classificate di ciascun girone. Oltre al club di Cortemaggiore si contenderanno il trofeo Castelgoffredo, le due squadre sarde Quattro Mori Cagliari e Norbello, Bagnolese, Kras Trieste, Alfieri di Romagna e Torino.

Ripristinata da due anni, l’ambita coppa ha finora preso un’unica direzione, quella di Castelgoffredo, con la Teco Corte Auto sempre salita sul podio, prima conquistando la finalissima e poi, lo scorso anno, fermandosi in semifinale. Per la società magiostrina il primo obiettivo sarà quello di entrare nelle prime quattro per poi puntare alla finale; oltre a Castelgoffredo ci sarà da fare i conti anche con la Bagnolese.