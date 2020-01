Terni “sorride” ancora alla Teco Corte Auto, doppio podio per Barani e Roncallo

Dopo la recente vittoria della Coppa Italia, Terni si conferma terra di conquiste per le ragazze della Teco Corte Auto. In occasione della “giornata rosa” del Torneo Nazionale, per il team di Cortemaggiore arrivano nella prima e seconda categoria assoluta due eccezionali, quanto non preventivati, podi con Arianna Barani e Valentina Roncallo.

Ottimo risultato anche dalla 12enne Alessandra Benassi, che sfiora il podio nella quarta categoria, portando il Cortemaggiore al terzo posto nella speciale classifica societaria.

Barani e Ronacallo, rispettivamente teste di serie numero 7 e 9, hanno giocato un torneo impeccabile, con la prima che si è arresa solo in finale davanti alla numero 1, la cinese Li Xiang del CastelGoffredo.

Prima di approdare all’atto conclusivo, dopo i gironi la magiostrina è stata bravissima a superare negli ottavi per 3-0 (11-6, 11-7, 12-10) la n. 13 Ileana Irrera (Tennistavolo A4 Verzuolo), continuando la sua corsa nei quarti con un significativo e pesante 3-2 (6-11, 11-6, 6-11, 11-6, 11-5) sulla n. 2 Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito) e imponendosi in semifinale per 3-1 (6-11, 11-7, 16-14, 11-8) sulla compagna di club, Valentina Roncallo. Quest’ultima, dopo i gironi a sua volta ha eliminato una delle favorite della vigilia per 3-2 (11-6, 9-11, 11-8, 5-11, 11-7) la n. 3 Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro) e ha avuto la meglio sulla n. 6 Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo).

A Terni un risultato positivo in un’ottica di crescita personale delle atlete, importante anche in vista anche del campionato di serie A-1.