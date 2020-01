Terza sconfitta consecutiva a Caserta per l’Assigeco

L’ultimo quarto è fatale all’Assigeco Piacenza che è costretta al terzo stop consecutivo dalla Juvecaserta per 83-77 e adesso vede la sua posizione ai Playoff a serio rischio. Decisiva per i padroni di casa la prova di 22 punti di Seth Allen e i 21 punti di un solido Carlson.

LA CRONACA – I padroni di casa partono decisamente meglio portandosi da subito sul +9 (12-3), ma il rientrante Jazz Ferguson si carica la squadra sulle spalle e con 10 punti nella prima frazione riavvicina i biancorossoblu, ricacciati però a -5 da un miracolo di Bianchi sulla sirena. Gli uomini di Ceccarelli però non mollano e trovano addirittura il vantaggio a metà secondo quarto grazie a un ottimo Matteo Piccoli, perfetto dal campo. Piacenza arriva anche sul +4, ma una tripla pazzesca di Giuri allo scadere chiude il primo tempo sul 40-41.

Al rientro dagli spogliatoi il grande protagonista è Marco Santiangeli che si sveglia dal torpore del primo tempo e spinge gli ospiti sul +6 (59-65). Nell’ultimo periodo però si spegne improvvisamente la luce e Caserta piazza il decisivo parziale di 22-12 condotto da Allen e Cusin. Ferguson sbaglia per 3 volte consecutive la palla del sorpasso e gli errori ai liberi sono fatali per l’Assigeco che ora si trova sotto per 2-0 negli scontri diretti coi campani.

MOMENTO CHIAVE – Il quarto periodo in cui la squadra di Ceccarelli mette a segno 12 punti figli anche delle troppe forzature dalla lunga distanza.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Nonostante un secondo tempo opaco Jazz Ferguson è l’MVP per Piacenza con 21 punti e 15 di valutazione. Bene anche Hall che firma una doppia doppia da 14 punti e altrettanti rimbalzi nonostante l’1/6 da 3. Marco Santiangeli chiude invece a 13 punti.

CURIOSITA’ STATISTICHE – Più di ogni altra cosa è la percentuale ai liberi a fare male; Piacenza infatti, la migliore in campionato nella specialità, chiude con un pessimo 8/19 e nonostante una supremazia totale sotto i ferri (41 rimbalzi catturati contro i 36 casertani, 16 dei quali offensivi) è costretta ancora una volta a lasciare la gloria ai bianconeri. Bene il 18/32 da 2 punti, mentre grida vendetta l’11/36 dall’arco a conferma di un periodo decisamente no per i tiratori biancorossoblu.

PROSSIMA AVVERSARIA – Le Naturelle Imola, domenica 12 gennaio, alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza.

SPORTING CLUB JUVECASERTA – ASSIGECO PIACENZA 83-77

(26-21, 14-20, 21-24, 22-12)

Caserta: Bianchi 9, Cusin 8, Hassan 9, Giuri 8, Carlson 21, D’Aiello ne, Del Vaglio ne, Mastroianni ne, Allen 22, Valentini, Paci 6, Turel. All. Gentile

Piacenza: Hall 14, Ferguson 21, Piccoli 7, Santiangeli 13, Molinaro 6, Ferraro, Gasparin 10, Ihedioha 4, Montanari ne, Rota 2. All. Ceccarelli.