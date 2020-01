Tessera elettorale smarrita? Uffici comunali aperti nel week end di voto

Per consentire il rilascio delle tessere elettorali e dei documenti di identità – esclusivamente ai fini del voto per le consultazioni regionali di domenica 26 gennaio – gli sportelli Quic di viale Beverora del Comune di Piacenza osserveranno, nel fine settimana, i seguenti orari di apertura straordinaria: venerdì 24 gennaio dalle 13 e 30 alle 18, sabato 25 dalle 12 e 15 alle 18, domenica 26 dalle 7 alle 23.

Al di fuori delle date e degli orari citati, sarà necessario come sempre prendere appuntamento per ottenere la carte d’identità. La tessera elettorale può già essere consegnata, in questi giorni, a chi ne facesse richiesta presso il Quic durante i consueti orari di apertura.