“Töla sö dulsa!!” in scena al President il primo febbraio

Sabato 1 febbraio alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale in scena la Filodrammatica San

Bernardino con “Töla sö dulsa!!”, scritta e diretta da Massimo Calamari.

Tre atti brillanti ambientati in casa di Giulio, un imprenditore edile fallito e salvato dalla bancarotta dal

cognato Valerio, che si presenta al pubblico come uno strozzino attaccato al danaro. La giornata in casa di

Giulio e Valerio verrà ben presto scombussolata dall’arrivo di un cinematografico americano, intento a

lasciare ogni suo bene alla nipote ed all’arrivo di Robi, lei e lui, intenti ad ammaliare Placida ed il marito

Giordano, arrivati dalla montagna a far visita ai fratelli di lei.

In scena il gruppo, ormai consolidato, è capitanato da Cristina Bertinetti nel ruolo di Placida, Marco

Marcotti in quello di Valerio, Massimo Calamari sarà Giulio, Claudio Carini Cleto, Stefano Davoli vestirà i

panni di Giordano, mentre Doriano Iencinella si calerà nel ruolo di Cesare e Stefano Chiappa in quello di

Oliver. Per Susanna Brizzolesi, nel ruolo di Angela e Sabina Ballestrazzi che sarà Robi, si tratta della seconda

commedia personale, ma al primo “vero” personaggio. Al debutto invece nei panni di Teresa per Federica

Raimondi.

Due ore di allegria garantite, come da tradizione riservano le commedie del gruppo teatrale bettolese. E

sempre come tradizione vuole, anche questa commedia è inedita.

Prevendita: City Bar, Via Manfredi 33 – Da Lunedì al Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel.389

9320964, dalle 12 alle 19 – Email:famigliapiasinteina1953@gmail.com