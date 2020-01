“Torna dopo 120 anni l’asino che vola”: Pontenure accoglie Salvini con ironia

Uno striscione appeso al monumento il piazza Re Amato, in centro a Pontenure che recita: “120 anni di attesa, ancora voli. Grazie per la sorpresa, l’as cal vula”.

E sotto una bandiera arcobaleno della pace. Qualcuno ha pensato di accogliere così il leader della Lega Matteo Salvini, atteso per la sua visita nel piacentino anche nel centro lungo la via Emilia.

Pontenure è infatti famosa per la festa del’Asino che si celebra in settembre che deriva dalla storia dell’Asino che vola. Un’impresa quasi leggendaria che risale al 1901 – per questo il riferimento a 120 anni dopo.

Ecco spiegato come andarono i fatti http://www.comune.pontenure.pc.it/sottolivello.asp?idsa=57&idam=&idbox=20&idvocebox=110

Un’accoglienza all’insegna dell’ironia che è stata rilanciata anche dalle Sardine di Piacenza con un post sulla pagina Facebook