Torna il mercatino del riuso di via Roma, le limitazioni al traffico

Il Comune di Piacenza ha reso noto che domenica 2 febbraio, in concomitanza con il mercatino del riuso, dalle 6 alle 24 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Roma compreso tra piazzale Roma e piazzetta S. Maria, così come nel tratto di via Tibini compreso tra via Roma e via Sansone, nonché in piazzetta S. Savino.

Dalle 9 alle 20, inoltre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. In piazzetta S. Savino potranno essere posteggiati unicamente i mezzi degli espositori, purchè presentino in evidenza l’apposito contrassegno. I provvedimenti in questione – spiegano da Palazzo Mercanti – si ripeteranno ogni prima domenica del mese, con la sola eccezione di luglio e agosto, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa.