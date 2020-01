Tra musica e sociale torna il Piacenza Jazz Fest. Stasera in Fondazione concerto in anteprima

Musica di qualità, sociale, attenzione al territorio in tutte le sue sfaccettature: sono questi gli ingredienti principali del Piacenza Jazz Fest.

Il ricco calendario di eventi della 17esima edizione – che prenderà il via questa sera, 15 gennaio, con un concerto in anteprima ad ingresso libero presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano (ore 21:15) – è stato presentato presso l’ente di via Sant’Eufemia, sostenitrice della rassegna, nella mattinata del 15 gennaio.

“Lo spirito del festival – ha detto Gianni Azzali, presidente del Piacenza Jazz Club e direttore artistico della manifestazione – è stato come sempre sintetizzato nel logo realizzato da Fausto Mazza. Un’immagine – con un pianoforte suonato da due mani, una bianca e una nera – che ha a che fare col jazz ma anche con tematiche sociali. Questa musica significa infatti da sempre inclusione e valorizzazione delle diversità”.

Come spiegato poi da Azzali, dopo l’anteprima di stasera, la rassegna vera e propria si svolgerà dal 29 febbraio al 5 aprile in vari punti della città e della provincia.Teatri, pub, carceri, ospedali: il Piacenza Jazz Fest mira a coinvolgere il tessuto socio-culturale a 360 gradi. “L’obiettivo è quello i portare il jazz ovunque – ha evidenziato il direttore artistico – anche in quei luoghi in cui le persone, per ragioni diverse, non possono o non riescono a seguire i concerti o altre iniziative”.

Grande attenzione, come da qualche anno a questa parte, verrà riservata alle scuole. “E’ fondamentale – ha detto il vicepresidente del Piacenza Jazz Club Angelo Baldini – lavorare ed investire sui giovani per avere ascolto e cultura”.

Il festival quest’anno è ancora più importante – ha aggiunto Alberto Dosi, responsabile del settore cultura della Fondazione – in quanto cade in concomitanza con il cartellone di eventi organizzato per il 2020 da Parma Capitale della Cultura, che vede coinvolte anche Piacenza e Reggio Emilia. In questo senso, diverse iniziative si svolgeranno nel nuovo spazio che verrà inaugurato nel Palazzo Ex Enel: la cultura e la conoscenza – ha affermato – sono da sempre tra gli scopi fondamentali del nostro ente, in quanto riteniamo che possano migliorare la qualità di vita delle persone”.

Presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – che patrocina l’evento – anche l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi.