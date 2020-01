Tra turtlitt e corteo degli animali torna la Festa di S. Antonio

S.Antonio a Trebbia (Piacenza) si prepara per la tradizionale Sagra che avrà il momento principale con il Grande Corteo e la Grande Benedizione degli animali. Anche quest’anno ad aprire la settimana di appuntamenti dedicata al Santo Patrono è la corale Giuseppe Segalini che in collaborazione con il coro San Lorenzo di Gazzola si esibisce sabato 11 gennaio alle 21 nella chiesa parrocchiale.

Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 sono i giorni del triduo con la benedizione rispettivamente dell’olio, del sale e del pane durante la celebrazione della messa quotidiana delle 18,30.

Mercoledì 15 gennaio alle 14.30 apertura del banco di beneficenza e della vendita dei turtlitt. Giovedi 16 apertura e vendita fin dalle 9,00 di mattina.

Venerdì 17 gennaio, ricorrenza di S.Antonio, la giornata ha lo stesso svolgimento delle domeniche con la Santa Messa alle 8.00, alle 10.30, alle 16 e alle 18,30. La Messa delle 10.30 sarà concelebrata e presieduta dal moderatore della comunità pastorale don Pietro Cesena. Al termine di ogni celebrazione c’è la benedizione degli animali per tutti coloro che non partecipano al grande Corteo della domenica. Il Banco di beneficenza e la vendita dei turtlitt sono aperti dalle 8.30. Sempre venerdì 17 alle 21,00 presso il salone P. Bongiorni, è anche il momento dell’importante appuntamento con il convegno sugli aspetti sociali della sofferenza dal titolo: “Sulla soglia del fine vita: le decisioni difficili del malato, della famiglia, dei curanti” che ha come relatore il dr. Roberto Franchi, oncologo e palliativista. Questo convegno avviene su iniziativa dell’Azione Cattolica parrocchiale in collaborazione con la commissione diocesana della salute e vuole essere un contributo al dibattito culturale e politico sul fine vita sollecitato anche dalle recenti pronunce della magistratura. Il convegno è anche un recupero della funzione storica del luogo che in passato è stato per lunghissimo tempo la sede di un ospedale per i pellegrini della via francigena, in particolare per le malattie della pelle (fuoco di S.Antonio).

Sabato 18 gennaio alle 21 presso il salone P. Bongiorni tradizionale appuntamento con il teatro dialettale a cura della Filodrammatica Egidio Carella con la pièce “Cl’avära dla zia Lucia”.

Giornata piena domenica 19 gennaio che si apre con la Camminata dei Turtlitt, ritrovo dalle 8.00 alle 9.00, tradizionale marcia non competitiva, che si snoda sulle strade lungo il Trebbia con partenza e arrivo dal campo sportivo dell’usd Gotico in via Padre Davide da Bergamo. La corsa è organizzata dal CSI. Tutte le Sante Messe seguono l’orario delle domenica e alle 10.30 la Celebrazione Eucaristica Solenne sarà presieduta dal vicario generale della Diocesi di Piacenza – Bobbio mons. Luigi Chiesa. Fin dalle 8,00 è attivo il Banco di Beneficenza e la vendita del turtlitt.

Nel pomeriggio il Grande Corteo degli animali, prende il via alle 15,30 dalla piazzetta di via Turbini condotto dalla Banda Ponchielli. Il Grande Corteo recupera in forme moderne una tradizione secolare di festa di ringraziamento per i raccolti dei campi dell’anno appena finito e di augurio per i quelli del prossimo, tradizione dalla quale ha avuto probabilmente origine il prodotto più tipico di questa festa e cioè Sua Maestà al Turtlitt. Il percorso del corteo è quello solito e termina con la solenne benedizione impartita dal parroco padre Giorgio nel cortile parrocchiale. Tutti coloro che vogliono beni agli animali sono invitati a partecipare.

Al termine del concerto della Banda Ponchielli, verso le 16,30, animazione dei bambini della scuola di S. Antonio che, con inizio alle 17,30 daranno il via alla manifestazione conclusiva della giornata che terminerà con la distribuzione di semi di grano a tutti gli astanti attorno al falò come augurio per un 2020 fecondo di buoni ‘raccolti’ non solo economici.

Per comunicazioni: Piergiorgio Visentin Via del Maino 8 – 29100 PIACENZA cell 340 8359875 piergiorgiovisentin@tin.it