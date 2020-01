Trasferta insidiosa a Caserta per l’Assigeco

L’Assigeco Piacenza cerca di uscire dalla mini crisi (due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro partite) per cominciare al meglio il 2020 e per farlo dovrà conquistare lo scalpo della Juvecaserta al Palamaggiò (domenica, ore 18).

Partita non facile, soprattutto considerando l’andata dove gli uomini di Gentile si imposero con facilità al PalaBanca trovando la prima vittoria in campionato grazie ad uno scatenato Marco Giuri. I biancorossoblu devono per forza di cose cercare di conquistare i due punti perché perdere significherebbe mettere a rischio la permanenza nella zona playoff in cui la squadra di Ceccarelli si era stabilita saldamente da settimane. La buona notizia alla vigilia della trasferta campana è sicuramente quella riguardante il completo recupero di Jazz Ferguson dopo quasi due mesi di assenza. Starà ora a coach Ceccarelli scegliere chi fra i tre americani dovrà scendere in campo per rilanciare le ambizioni dell’Assigeco.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “Veniamo da un periodo non brillantissimo e la partita con Montegranaro di domenica scorsa deve essere cancellata da una prestazione importante in trasferta, consci della forza del nostro avversario e ben memori della partita dell’andata in cui Caserta ci prese letteralmente a schiaffoni. Questo ricordo deve essere bene impresso nelle nostre menti per spronarci ulteriormente a sfoderare una prestazione di alto livello su uno dei campi più ostici di tutto il campionato”.

Giovanni Gasparin, guardia: “Quella di Caserta é una trasferta molto tosta. Già all’andata ci misero in grande difficoltà. Ora dobbiamo guardare solo a noi stessi, a fare un passo avanti tutti assieme per rimediare alla sconfitta casalinga e per tornare alla vittoria”.

I ROSTER

Sporting Club Juvecaserta: 0 Aldi, 3 Mastroianni, 4 Allen, 10 Iavazzi, 11 Sosa, 12 Bianchi, 14 Valentini, 15 Paci, 16 Carlson, 17 Hassan, 19 Del Vaglio, 20, D’Aiello, 21 Giuri, 22 Cusin, 24 Gervasio, 28 Vigliotti, 44 Turel. All. Gentile.

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 3 Ferguson, 2 Montanari, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

COPERTURA MEDIATICA – La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui social networks della società (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.