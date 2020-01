Trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità

In occasione delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio sarà attivo il servizio gratuito di trasporto ai seggi, nel Comune di Piacenza, per gli elettori con disabilità.

E’ necessaria la prenotazione, che può essere effettuata rivolgendosi all’Ufficio Elettorale di viale Beverora 57, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13. Occorre far pervenire richiesta scritta in carta libera, corredata dalla copia del certificato di invalidità o dal certificato del medico curante, che attesti l’impossibilità di fruire dei mezzi pubblici, con una copia del documento di identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0523-492369 o lo 0523-492552 negli orari indicati, scrivendo in alternativa a u.elettorale@comune.piacenza.it.

Il trasporto avverrà con minibus appositamente attrezzato, munito di pedana con elevatore.