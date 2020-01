Ultime ore di mercato: Pergreffi nel mirino della Ternana, Piacenza su Latte Lath

Ultime ore per il calciomercato invernale – si chiude venerdì alle 20 – che potrebbero riservare sorprese in casa Piacenza.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb nelle ultime ore la Ternana, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe messo nel mirino il capitano biancorosso Antonio Pergreffi. Piacenza che guarda invece al reparto offensivo con l’interessamento per Emmanuel Latte Lath, giovane attaccante attualmente all’Imolese, per il quale sarebbe in corsa anche il Modena.