Un camion distrugge la sua auto: vivo per miracolo il cestista Mike Hall

Può dirsi davvero miracolato Mike Hall, cestista statunitense 34enne in forza all’Assigeco Piacenza, rimasto vittima di un’incidente in autostrada che poteva costargli la vita.

E’ lui stesso a raccontare sui social quanto accaduto la scorsa notte, postando le foto impressionanti di quanto resta della sua vettura: “Non dovrei essere vivo – scrive -. Appena sono uscito dall’auto un camion l’ha colpita in pieno. Un secondo o un centimetro di differenza e non sarei qui. Amate la vostra vita, può finire in un istante”.

A rassicurare sulle condizioni di Hall è stata con una nota la stessa Assigeco: “Mike – spiega la società – è uscito totalmente illeso dall’incidente, si è regolarmente allenato con i compagni nella giornata odierna e sarà ovviamente disponibile per la trasferta di Ferrara di domenica”.

I shouldn’t be alive. Someone hit me last night, and the moment I got out to check a truck hit my car. One second or one inch different and I wouldn’t be here. Cherish life, it can be over in an instant pic.twitter.com/hIN2cKF24X

— MH7 (@_Michaelinho) January 31, 2020