Un corso per aiutare i genitori a combattere la dipendenza da web dei figli

Formare i genitori per prevenire la dipendenza da web dei figli, il progetto di ricerca promosso dal centro Tice Kids, gestito dalla cooperativa Tice di Piacenza.

A svilupparlo è Angela Saccà, psicologa, dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Parma, il cui ambito di interesse è appunto quello della formazione dei genitori nella prevenzione della dipendenza da web.

“La mia tesi di dottorato è volta a indagare come la formazione dei genitori può influenzare la gestione del comportamento dei figli che utilizzano smart phone e videogiochi in modo eccessivo – spiega la dottoressa Saccà, affiancata dalla tutor aziendale Francesca Cavallini, presidente della cooperativa Tice -. Nonostante gli evidenti vantaggi che la tecnologia ci offre ogni giorno, sempre più genitori si trovano a dover gestire dei comportamenti inadeguati o un eccessivo uso della tecnologia da parte dei figli”.

“La tecnologia rappresenta una risorsa nella quotidianità di tutti, dai bambini ai più grandi, infatti ci consente di accorciare le distanze, di ottenere informazioni in modo rapito e facile, ma anche non di poca importanza, è fonte di divertimento. Come ogni abilità relazionale e di apprendimento, anche la tecnologia richiede un’adeguata educazione sia per le modalità che la funzionalità del suo utilizzo”.

“Avete figli di età compresa tra i 10 e 11 anni e vi ritrovate a dover gestire un uso eccessivo della tecnologia (smart phone, tablet, videogames) da parte dei vostri figli? Ritenete utile che vostro figlio sappia usare gli strumenti digitali senza eccedere soprattutto in modo disfunzionale? Una possibile soluzione che potrebbe fornirvi buone strategie da utilizzare in tali circostanze è la partecipazione gratuita ad un corso di Parent-training online”.

La dottoressa Saccà è pertanto alla ricerca di 5 coppie di genitori (5 madri e 5 padri), disponibili a seguire un corso on line costituito da 9 incontri della durata di circa 1 ora ciascuno.

I genitori devono avere figli di sesso maschile con questi comportamenti: difficoltà significative nell’interrompere l’utilizzo smart phone o videogiochi (bambini che iniziano a piangere o manifestano comportamenti problema ad es. lanciare o rompere oggetti, urlare e/o emettere comportamenti aggressivi); trascorrono più di 2 ore al giorno utilizzando smart phone e/o videogiochi spesso sottraendo tempo a altre attività; sono esposti a contenuti non appropriati all’età (ad.es. videogiochi violenti, videogiochi vietati ai minori di 14 anni, video e immagini volgari o inusuali per età e classe frequentata)

Il corso è gratuito.

Ogni incontro prevede la partecipazione di entrambi i genitori.

Per partecipare è necessario avere un device (personal computer, tablet o smart phone) con una buona connessione a internet e scaricare una applicazione che consente di iniziare il corso on line https://zoom.us/meetings.

Il corso (a cui devono partecipare entrambi i genitori) si terrà nelle seguenti date e orari, che non sarà possibile modificare:

28 febbraio ore 18 – 19; 29 febbraio ore 14 e 30 – 15 e 30; 6 marzo ore 18 – 19; 7 marzo ore 14 e 30 – 15 e 30; 13 marzo ore 18 – 19; 14 marzo ore 14 e 30 – 15 e 30; 21 marzo ore 14 e 30 – 15 e 30; 28 marzo ore 14 e 30 – 15 e 30; 4 aprile ore 14 e 30 – 15 e 30.

Nella settimana compresa tra il 24 e il 28 febbraio dalle 10 alle 13 verrà richiesto alle famiglie di conoscere la docente del corso (in vivo per le famiglie piacentine e on line per le famiglie che non possono raggiungere la sede di Tice) e compilare alcuni questionari che ci consentiranno di individualizzare il percorso.

La docente del corso è la dott.ssa Iris Pelizzoni, psicologa, dottore di ricerca in psicologia, master in ABA (Applied Behavior Analysis) e autrice di pubblicazioni scientifiche inerenti all’implementazione di interventi cognitivo-comportamentali in bambini con bisogni educativi speciali, tra cui parent-training e videogiochi.

Per partecipare al percorso verrà richiesto a ogni genitore, dopo un’approfondita spiegazione e la disponibilità a rispondere a ogni dubbio, di firmare un modulo di consenso informato per la ricerca.

Qualora si eccedesse il numero massimo di coppie di genitori previsto verrà considerato l’ordine temporale di iscrizione.

Per qualsiasi informazione e per iscriversi contattare: Dott.ssa Angela Saccà Email: angela93.sacca@gmail.com