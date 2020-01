Un giovane attaccante per la Vigor Carpaneto: Salvatore Leotta

Secondo arrivo del mercato invernale per la Vigor Carpaneto, formazione piacentina di serie D.

La società biancazzurra dà il benvenuto a Salvatore Leotta, attaccante che arriva in prestito dal Parma. Nato il 20 settembre 2001 a Siracusa, nella sua città natale è cresciuto fino ad arrivare a collezionare panchine in Lega Pro sena però debuttare. In estate il passaggio al Parma, che l’ha girato in prestito al Biancavilla (serie D girone I), dove ha giocato nove partite e segnato un gol in campionato e un altro in Coppa Italia. Poi il rientro alla base e il nuovo prestito alla Vigor.

“Ho voglia di fare una nuova esperienza – spiega Salvatore, alto un metro e 84 centimetri – ho scelto Carpaneto perché il Parma me ne ha parlato bene e mi fido della società. Ho seguito un po’ l’andamento delle ultime partite e ho visto che davanti c’è un giocatore che stimo come Salvatore Bruno. Il mio modello? Higuain. Sono una prima punta e mi piace fare gli inserimenti”. Oggi (venerdì) Leotta ha sostenuto il primo allenamento agli ordini del tecnico Stefano Rossini.