Un giovane difensore per la Vigor Carpaneto: Lorenzo Leporati

Un nuovo rinforzo per la Vigor Carpaneto 1922. La società piacentina, militante in serie D, dà il benvenuto a Lorenzo Leporati, difensore classe 2001 proveniente in prestito dal Sassuolo.

Nato il 21 febbraio 2001 a Parma, Leporati è originario della città ducale e ha mosso i primi passi calcistici nel Carignano per poi approdare al Parma, mentre dopo il fallimento della società è passato al Sassuolo, svolgendo la trafila Giovanissimi, Allievi, Berretti e Primavera, formazione quest’ultima dove ha militato in questa prima parte della stagione, disputando anche l’amichevole di inizio stagione contro la Vigor.

“Per me – spiega Leporati – Carpaneto è una piazza nuova, conosco solamente alcuni ragazzi che hanno giocato nella Vigor come i vari Brizzolara, Romeo e Rocchi. Sarei potuto passare alla Primavera del Parma o al Colorno in Eccellenza, ma ho scelto Carpaneto; nella decisione ha pesato la categoria più alta come la serie D. Le mie caratteristiche? Sono il classico difensore centrale, sono alto 1 metro e 85 e il mio modello è Van Dijk”. Oggi (giovedì) Leporati ha svolto il suo primo allenamento in biancazzurro agli ordini del tecnico Stefano Rossini. Contestualmente, la Vigor saluta il centrocampista Davide Romeo (2000), rientrato al Sassuolo; a lui vanno i ringraziamenti per questi mesi trascorsi insieme e l’in bocca al lupo per il futuro.

“Leporati – spiega il presidente biancazzurro Giuseppe Rossetti – è un ragazzo che seguivamo da un po’ di tempo. Ringrazio di cuore il Sassuolo per l’ulteriore opportunità che ci ha concesso, dandoci una grossa mano anche in questa occasione, contando anche la disponibilità verso Romeo, con il giocatore curato da loro dopo l’infortunio e ora rientrato in neroverde. L’asse tra Vigor e Sassuolo è sempre più saldo”.