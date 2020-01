“Un regno da fiaba”, conversazione su Ludwig II di Baviera

Domenica 26 gennaio, ore 16.30, si svolgerà presso l’Associazione Amici dell’Arte di Piacenza un incontro dal titolo “Un regno da fiaba. Ludwig II, sovrano all’avanguardia”.

Interverranno Carlo Mambriani, professore ordinario di Storia dell’architettura presso l’Università di Parma, e Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola di Piacenza. La conversazione, promossa dall’Associazione Amici dell’Arte, in collaborazione con il Centro studi e valorizzazione delle residenze ducali di Parma e Piacenza, verterà sulla committenza di Ludwig II di Baviera, famoso per i suoi castelli da fiaba. Il sovrano però non si occupò soltanto di allestire incredibili residenze, ma provvide a dotare la capitale e il regno di moderne infrastrutture (ponti, ferrovie, scuole, chiese…).

Legato alla conferenza è il viaggio in Baviera che il Centro Studi ha organizzato in aprile. Per informazioni sul viaggio, scrivere a centrostudiresidenzeprpc@gmail.com oppure chiamare la segreteria: 340 1073984.