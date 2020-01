Una pioggia di caramelle portata dalla Befana dei vigili del fuoco.

E’ stato un pomeriggio di gioia e divertimento per tanti bambini che hanno invaso letteralmente il cortile della caserma dei vigili del fuoco di Piacenza.

Foto 3 di 3





Una festa per le famiglie che ormai è diventata una tradizione, in occasione dell’Epifania, per i vigili del fuoco di Piacenza che hanno dato il benvenuto all’allegra “vecchietta”.

Ad allietare grandi e piccini la consueta esposizione di automezzi ed attrezzature, la prova del “fuoco” con la simulazione di spegnimento degli incendi e di arrampicata sulla torre di allenamento. Non è mancato un ricco punto di ristoro offerto dai vigili del fuoco in pensione.

E’ stata anche rinnovata l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: la grande raccolta di giochi usati che saranno consegnati alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie che vivono una situazione di difficoltà.