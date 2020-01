Vacanze ad Alassio per 25 anziani di Cadeo. Bricconi “Occasione per combattere la solitudine”

Vacanze ad Alassio per gli over 65 del Comune di Cadeo.

Anche in questo gennaio 2020 è stato riproposto il soggiorno climatico dedicato ai cittadini “senior”. Tre settimane di relax e divertimento, nel mite clima della Riviera Ligure.

“Continuiamo a credere nel valore delle vacanze dedicate ai nostri over 65 – spiega Marco Bricconi primo cittadino di Cadeo -, un’occasione per combattere la solitudine, staccare dalla solita routine e guadagnarci in salute”. Un guadagno anche in termini di costi non affrontati: “Chi sta prendendo parte a questo soggiorno non ha dovuto sostenere i costi di trasferimento andata e ritorno. Il trasporto è offerto dall’Amministrazione, grazie al bando del trasporto scolastico”, aggiunge Bricconi. I partecipanti, 25 in tutto, sono partiti lo scorso 7 gennaio da Roveleto (faranno ritorno martedì 28) e alloggiano in un hotel tutto compreso situato direttamente sul mare.

“Soggiornare ad Alassio è uno splendido modo per stare lontano da nebbia e temperature rigide – ricorda il vicesindaco Marica Toma che ha raggiunto i villeggianti per un saluto – . Qui si respira un clima familiare e accogliente. Le giornate trascorrono all’insegna della compagnia, tra tornei di briscola, aperitivi, passeggiate sul mare e ottima cucina”.