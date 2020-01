Volge verso il termine la serie di appuntamenti che ha portato in queste ultime settimane i vertici di Confagricoltura Piacenza a incontrare i candidati in corsa per le elezioni regionali che si terranno domenica 26 gennaio.

Il 20 gennaio il Consiglio direttivo ha incontrato presso la sede del Palazzo dell’Agricoltura i candidati piacentini del Partito Democratico: Katia Tarasconi, Gianluigi Molinari, Giuseppe Biasini e Benedetta Scagnelli; il pomeriggio del 21 gennaio è stata la volta del centro destra con: Matteo Rancan (Lega), Fabio Callori e Giancarlo Tagliferri (Fdl), Leonardo Bersani (Fi).

Foto 2 di 2



“Dialoghiamo con tutte le forze politiche – commenta il presidente dell’Associazione, Filippo Gasparini – perché noi siamo il sindacato delle imprese. Vogliamo una politica che torni a parlare di profitto e di reddito perché se non si produce ricchezza non la si può redistribuire. Chiediamo che i partiti si pongano in ascolto delle forze produttive, che parlino di agricoltura con chi la pratica e che governino il territorio tenendo in considerazione l’esperienza di chi sul territorio vive da sempre. Non vogliamo più saperne di un ambientalismo che detta regole che danneggiano l’ambiente perché troppo spesso è influenzato da chi vuol comandare in campagna dal salotto di città. Auspichiamo una politica che dialoghi per acquisire conoscenza e riassuma il suo ruolo di disegnare le linee guida senza trincerarsi dietro al regolismo dei funzionariati”.

Nei giorni scorsi Gasparini, il direttore Marco Casagrande e alcuni componenti del Consiglio direttivo hanno preso parte a diversi incontri accompagnando in visita a importanti realtà imprenditoriali locali gli esponenti nazionali delle diverse forze politiche. Hanno incontrato il senatore Matteo Salvini in visita ad Arp e Giancarlo Giorgetti quando è stato ospite del Caseificio Colla. Il senatore Gianpaolo Vallardi è stato invece portato in visita all’azienda di trasformazione del pomodoro Steriltom. Stefano Bonaccini, presidente regionale uscente e ricandidato per il centro-sinistra, è stato incontrato nella fattoria sociale Rio Torto di Borgonovo insieme a Katia Tarasconi, Gianluigi Molinari e Paola Gazzolo assessore regionale all’Ambiente uscente.

Cordiali scambi di opinioni si sono avuti anche con Maurizio Gasparri. Sia direttore che presidente hanno infine partecipato ai tavoli di confronto organizzati da Confagricoltura Emilia-Romagna e coordinati dalla componente di Giunta Nazionale Giovanna Parmigiani, che hanno posto in dialogo i rappresentati delle sedi territoriali con i candidati alla presidenza regionale: Lucia Borgonzoni, per il centro-destra, intervistata insieme al parlamentare Guglielmo Golinelli; Simone Benini per il M5S e che si chiudono oggi, 23 gennaio, incontrando Stefano Bonaccini per il centro-sinistra.

“Come Confagricoltura regionale abbiamo predisposto un documento con le nostre priorità e lo abbiamo consegnato a tutti i candidati a cui abbiamo anche dato appuntamento, indipendentemente da chi sarà eletto, alla grande mobilitazione che abbiamo in programma a Ferrara il 30 gennaio per denunciare lo stato di crisi del settore messo sotto scacco da parassiti, come la cimice asiatica, e dal crollo dei prezzi. Pretendiamo – conclude Gasparini – che le nostre istanze vengano prese in considerazione perché il settore primario sta affrontando gravi difficoltà”.