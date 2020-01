Elegante, scenografica, arricchita da una grande peschiera con giochi d’acqua al centro del parco introdotto all’ingresso da un lunghissimo e suggestivo viale di pioppi: è la splendida Villa Caramello, a Fontana Pradosa in provincia di Piacenza, resa immortale dall’intervento del geniale architetto Ferdinando Galli Bibiena che ne ha trasformato l’impianto risalente al XV secolo in stile settecentesco.

La storica dimora, gioiello del Barocco piacentino all’interno, è entrata a fare parte dal 1 gennaio 2020 del circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, tra le ville ed i luoghi d’arte che meritano la visita come sostenitori.

Si trova ai piedi delle verdi colline della Val Tidone, a Castel San Giovanni nel cuore dell’Emilia, ed appartiene per storia e proprietà alla nobile famiglia dei Marchesi Paveri Fontana – discendenti diretti della famiglia Sanvitale del ramo di Fontanellato. La villa guarda a nord, attraverso il proprio viale d’accesso lungo oltre 1 chilometro, verso le Alpi Bergamasche e si affaccia a sud sui rinomati Colli Piacentini. La famiglia Paveri Fontana è radicata in questo territorio ininterrottamente da 10 secoli risalendo all’anno 1004 l’infeudazione di Fontana Pradosa da parte dell’Imperatore Enrico II.

Il Marchese Luca Paveri Fontana proprietario di Villa Caramello, sulla scia del Presidente Orazio Zanardi Landi da vent’anni a capo di Castelli del Ducato, è dunque uno dei nuovi alfieri di cultura e bellezza per l’Italia delle meraviglie nascoste da fare conoscere e tramandare: intervistato, così ci motiva l’impegno intellettuale e fattivo di entrare nel novero dei Castelli del Ducato.

“L’Italia, ed il territorio del nostro Ducato in particolare, sono colmi di monumenti paesaggistici, architettonici e culturali in gran parte ancora sconosciuti al grande pubblico – spiega il Marchese Luca Paveri Fontana – Ho sempre ammirato, con stima, l’opera meritevole svolta dai Castelli del Ducato che sono riusciti a divulgarne la presenza attraverso varie e continue iniziative e la creazione di un sito ricco di informazioni storico-culturali di facile lettura. Sono molto lieto, pertanto, di essere, stato ammesso con Villa Caramello nel prestigioso Circuito dei Castelli del Ducato come Sostenitore. E ne sono entusiasta. Da parte mia e della mia famiglia, aprire una dimora privata e abitata non è stata all’inizio una scelta facile perché si teme di tradire la riservatezza propria e dei propri avi, ma questa ritrosia è abbondantemente superata dalla gioia di poter condividere con altri quanto la nostra famiglia ha saputo creare in tanti secoli di storia, mantenendo una presenza millenaria costante nel paese di Fontana Pradosa da cui ha preso il nome”.

“Caramello si trova in pianura presso Castel San Giovanni, territorio noto soprattutto per le sue molteplici attività industriali e commerciali. La Villa di Caramello, attraverso il circuito dei castelli, vi può aggiungere ed apportare il suo importante potenziale culturale al turismo ed all’indotto locale” ha concluso.

A dare il benvenuto ai Marchesi Paveri Fontana e a Villa Caramello nella rosa dei circuito è il Presidente Zanardi Landi: “Apriamo il 2020 molto bene, non solo a parole ma con la concretezza dei fatti che ci contraddistingue nel nostro operare, nel segno di un circuito che si allarga e cresce mantenendo alta e punto fermo la qualità delle proposte: con l’apertura ai turisti di Villa Caramello da maggio a ottobre diamo un’opportunità in più a chi viaggia di venire a visitare i Castelli del Ducato in Emilia-Romagna. E diamo un’opportunità in più al territorio emiliano e piacentino, in particolare, perché aprire un monumento significa porre le basi per generare indotto e rete sul territorio. Questo grazie alla scelta illuminata dei Marchesi Paveri Fontana di proporre percorsi guidati a Villa Caramello, aprire i cancelli della loro casa e mettersi in gioco per l’Italia bella, identitaria e valoriale in cui crediamo”.

Da vedere all’interno: oltre al cortile e al loggiato, il piano piano terra arredato e affrescato con la sala dei Pappagalli, la sala delle Mappe, la sala delle Battaglie, la sala dei Bassano, la galleria affrescata della cappella, la cappella e lo scalone d’onore attraverso il quale si accede al primo piano. Qui si ammirano la Galleria affrescata dal Natali, il salone da Ballo a doppia altezza, salottino delle Porcellane, la biblioteca Bodoniana.

Villa Caramello è una elegante struttura con ampio scalone scenografico. Apre le proprie porte anche per ospitare selezionati eventi pubblici, matrimoni, feste, mostre, convegni e conferenze, anche di natura eno-gastronomica, set cinematografici e musicali.

Villa Caramello è monumento pet friendly: sono infatti ammessi cani di piccola taglia esclusivamente al guinzaglio. Il Monumento all’accoglienza è in grado di fornire ciotole d’acqua per i cani su richiesta.

Nel 2020 si potranno effettuare visite guidate per gruppi e anche per scolaresche.

Un primo itinerario già consigliato dai tour operator ed in particolare dal Parma Point è la visita a Villa Caramello e alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, nell’anno di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura, connubio suggellato da affetti di famiglia e da un legame speciale: la Contessa Guglielmina Sanvitale che visse bambina e fino al matrimonio con il Marchese Lionello Paveri Fontana nel castello di Fontanellato è la nonna del Marchese Paveri Fontana.

Per informazioni sul periodo di visita a Villa Caramello, sul percorso, su servizi ed eventi: www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it

Per chi vuole pernottare negli altri Alloggi di Charme del Circuito Castelli del Ducato può scegliere tra favolose location dall’Appennino al Grande Fiume Po: info@castellidelducato.it