Violento scontro ad Alseno (Piacenza), poco dopo mezzogiorno di mercoledì 8 gennaio 2020 all’incrocio di strada dell’Agola con strada Salsediana.

Coinvolte due auto, una Peugeot 208 e una Toyota Yaris. Due donne sono rimaste ferite in maniera non grave: sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e, con loro, i vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza delle vetture, una delle quali (la Peugeot) alimentata con impianto a gpl. Le due donne, rispettivamente di 32 e 55 anni, sono state condotte all’ospedale di Fiorenzuola per le cure del caso.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Alseno, che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.