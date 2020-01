Domenica 5 Gennaio il Museo Kronos in collaborazione con la cooperativa Cooltour intende nuovamente omaggiare Ludovico Carracci, con un’ulteriore aggiunta alle numerose manifestazioni a celebrazione dei cinquecento anni dalla morte del grande pittore bolognese: uno speciale tour guidato porterà a scoprire l’arte a lui contemporanea presente nel centro storico di Piacenza.

La visita guidata “Visioni di gloria: capolavori piacentini all’alba del Concilio di Trento” partirà dalla Cattedrale, alle ore 15, con la lettura particolareggiata ma coinvolgente dell’intera decorazione presbiteriale realizzata da Camillo Procaccini e Ludovico Carracci da un insolito e ravvicinato punto di vista: sarà possibile infatti accedere in uno degli affacci del presbiterio. Si proseguirà poi col confronto con il ciclo della cupola affrescata dal Morazzone e dal Guercino.

Ma il tour non toccherà solo luoghi della Cattedrale. Ci si sposterà anche in un gioiello ancora poco noto della città di Piacenza: la cappella dell’Immacolata Concezione di Maria in San Francesco (1601-1603), affrescata dal pittore cremonese Giovan Battista Trotti detto il Malosso, unico caso documentato di intervento critico da parte dei committenti in ottica riformata.

Il ritrovo sarà presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) entro le ore 14:45.

La prenotazione è obbligatoria, così come la cancellazione della stessa.

La visita sarà effettuata a raggiungimento del numero minimo di prenotazioni.

Quota di partecipazione: 8 € intero; 6 € ridotto (dai 6 ai 14 anni e possessori biglietto Museo Kronos o Museo Collezione Mazzolini Bobbio). Il biglietto è comprensivo dell’affaccio sul presbiterio e della salita in cupola della cattedrale di Piacenza.

Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com.