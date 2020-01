Volley Academy, la formazione Under 16 invitata al trofeo “Campesan”

La formazione Under 16 della Volley Academy Piacenza, allenata dal coach Augusto Sazzi, parteciperà al prestigioso trofeo a inviti “Campesan” che si terrà nei dall’1 al 2 febbraio ad Abano Terme.

Grande soddisfazione da parte del direttore sportivo di VAP Giancarlo Quartieri “Siamo onorati e orgogliosi di essere stati invitati a partecipare a quello che in tanti considerano essere uno dei più importanti tornei Under 16 in Italia. Vogliamo confrontarci con le più importanti realtà a livello nazionale per capire il nostro reale livello a neanche due anni dalla nascita del progetto VAP. La nostra stagione sta andando oltre le nostre più rosee aspettative: le nostre squadre Under 16 e Under 18 sono al comando delle rispettive classifiche, mentre in Serie C le ragazze attualmente occupano la seconda posizione in graduatoria. Il nostro obiettivo, in questa fase, è quello di riuscire a convincere un numero sempre maggiore di ragazze piacentine ad avvicinarsi alla nostra società.”

Nella foto il direttore sportivo di VAP Giancarlo Quartieri