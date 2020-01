Volley, Vibo-Piacenza si giocherà a Reggio Calabria

Si giocherà al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria l’anticipo di SuperLega tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Gas Sales Piacenza in programma sabato alle ore 15.

A comunicarlo è la Lega Volley confermando così che la partita si disputerà regolarmente dopo le incertezze degli ultimi giorni. La questione (che aveva già portato al rinvio della gara tra Vibo e Padova) riguarda l’impianto per le gare interne di Vibo Valentia: se da una parte è ancora inagibile il PalaMaiata di Vibo, dall’altra è scaduta anche l’agibilità del PalaCalafiore dove la società calabrese ha finora disputato le partite del girone d’andata.

Problema, quest’ultimo, che è stato però risolto: “La Lega Pallavolo Serie A – spiega ora una nota -, preso atto che il tentativo effettuato dalla società Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di ottenere la disponibilità di un idoneo impianto di gioco in sostituzione del “PalaCalafiore” di Reggio Calabria – divenuto inagibile a seguito della scadenza del Certificato di Conformità Antincendio – non è andato a buon fine e che, in data odierna, è stata rilasciata l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità Antincendio relativa al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria, debitamente sottoscritta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, conferma che la gara n. 118 tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Gas Sales Piacenza del 25/01/2020 verrà regolarmente disputata presso il “PalaCalafiore”.