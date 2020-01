Il passaggio di un onda depressionaria apporterà annuvolamenti irregolari nel weekend, con deboli piogge sparse sui rilievi appennici.

E’ il quadro meteo di Arpae per il fine settimana in Emilia Romagna. Nel piacentino tante nubi nella giornata di sabato 1 febbraio, in particolare sui rilievi; tempo variabile anche domenica, con rischio nebbia nelle prime ore della mattinata in pianura. Le temperature continueranno a presentare valori superiori alla media stagionale, con massime che potranno raggiungere in pianura i 12 gradi.

E anche nei primi giorni della prossima settimana il tempo sarà caratterizzato dall’alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulle aree pianeggianti, mentre una copertura nuvolosa più organizzata interesserà il settore appenninico.