Week end con meteo variabile nel piacentino.

L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà infatti nella giornata di sabato 25 gennaio deboli precipitazioni sparse, in particolare nelle prime ore della mattinata e in attenuazione nel corso della giornata. Possibilità di deboli nevicate al di sopra degli 800 metri. Non sono invece attese piogge nella giornata di domenica, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Le temperature in pianura saranno comprese tra 1 e 8 gradi.

E anche all’inizio della prossima settimana sarà all’insegna della variabilità – spiega Arpae -, con l’alternanza di schiarite e annuvolamenti, localmente più compatti sulle aree appenniniche, dove potranno essere associati a deboli precipitazioni; temperature in aumento, con valori superiori alla norma climatica.