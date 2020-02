2020 iniziato con il botto per l’aeroporto di Bologna

Il mese di gennaio del 2020 ha fatto registrare numeri decisamente positivi per l’aeroporto di Bologna: un inizio di anno con il botto per lo scalo felsineo, che ha messo in mostra una crescita del 9.9 per cento per ciò che concerne il volume passeggeri. Nel complesso sono stati quasi 705mila i viaggiatori che sono transitati al Marconi: la differenza rispetto al primo mese dello scorso anno è di poco meno di 10 punti percentuali. Anche i movimenti aerei sono risultati in crescita, seppure sulla base di cifre inferiori: l’aumento riscontrato è di poco più del 4 per cento. Non era mai accaduto, in passato, che l’aeroporto di Bologna riuscisse, già nel mese di gennaio, ad andare oltre i 700mila passeggeri.

I numeri nel dettaglio

Madrid è stata la destinazione preferita nei primi 31 giorni del 2020, con 29mila passeggeri; più di 28mila, invece, sono stati i viaggiatori in volo per Catania, mentre quelli diretti a Barcellona sono stati oltre 27mila. Nella top ten delle mete predilette, al di fuori del podio, si trovano anche Palermo, Parigi Charles De Gaulle, Roma Fiumicino e Dubai. I passeggeri sui voli internazionali sono cresciuti rispetto al 2019 di oltre il 12 per cento, per un totale di più di 556mila unità. Sono aumentati di quasi il 2 per cento, invece, i viaggiatori sui voli nazionali, oltre quota 148mila. Per quel che riguarda le merci trasportate, tra gennaio 2019 e gennaio 2020 si è assistito a un calo di oltre il 13 per cento, per un volume complessivo pari a 2.875 tonnellate.

Le prospettive per il futuro

A fronte di un trend di crescita costante, la Conferenza dei Servizi pochi giorni fa nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile ha espresso il proprio parere favorevole in relazione al Piano di Sviluppo 2016-2030 dello scalo del capoluogo emiliano in conformità con quanto previsto dagli accordi attuativi e dalle prescrizioni contenute nel Decreto VIA. Secondo il Masterplan, nel corso dei prossimi anni il terminal passeggeri sarà ampliato, il che determinerà una crescita di più di 20mila metri quadri delle superfici. Inoltre, sarà costruito un parcheggio su più piani che comprenderà 2mila posti auto destinati ai viaggiatori e alle compagnie di noleggio auto, mentre a nord dell’aeroporto verrà realizzata una fascia boscata su una superficie di 40 ettari che servirà ad assorbire l’anidride carbonica.

L’iter del Masterplan

L’iter del Masterplan, pertanto, ha avuto una conclusione positiva: il che costituisce senza dubbio una buona notizia per quello che è ormai a tutti gli effetti uno degli scali più importanti del nostro Paese dal punto di vista dei volumi di traffico. Tutti gli interventi infrastrutturali che saranno messi a punto si baseranno sui principi della sostenibilità ambientale; lo scalo diventerà più efficiente a beneficio della qualità dei servizi a disposizione dei passeggeri. Gli interventi di sviluppo saranno conseguiti sostenendo e promuovendo i livelli di servizio dell’aeroporto, sulla base di tempistiche che consentiranno di assecondare l’aumento del traffico. Il tutto avviene grazie alla concreta collaborazione tra il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Calderara di Reno, la Regione Emilia-Romagna, il ministero dell’Ambiente, il ministero dell’Interno, l’Enac e il ministero dei Trasporti.

In attesa del nuovo parcheggio multipiano

Come si è visto, dunque, una delle più significative novità che interesseranno l’aeroporto di Bologna nei prossimi anni è la realizzazione di un parcheggio multipiano che metterà a disposizione 2mila posti. Nel frattempo, però, i viaggiatori che cercano un parcheggio nell’aeroporto di Bologna devono accontentarsi dei pochi e costosi parcheggi ufficiali. A meno che non prendano in considerazione una valida e interessante alternativa low cost: i parcheggi non ufficiali situati nei dintorni dell’aeroporto che possono essere prenotati attraverso Parkos.

Che cos’è Parkos