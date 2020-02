A caccia di fantasmi nel Negozio Sgorbati

Sabato 8 febbraio, al negozio di giocattoli Sgorbati di via Giordani a Piacenza, si svolgerà un nuovo evento Lego® dedicato alla linea Hidden Side™.

Dopo il grande successo riscosso lo scorso 28 settembre 2019 e con l’uscita sul mercato di nuovi set della linea Hidden Side™, si aggiunge un nuovo importante tassello alla modalità di gioco di realtà aumentata con l’inedita modalità di gioco multiplayer. Adulti e bambini avranno così modo di testare questa nuova esperienza di gioco.

Già disponibili in negozio i nuovi set “Benvenuto a Hidden Side”, “Il luna park stregato” e “Il buggy da spiaggia di Jack” che vanno ad implementare la città di Newbury infestata da mostri e fantasmi.

Chi acquisterà almeno 19,90 euro di questi prodotti riceverà subito in omaggio l’esclusivo set “Chef Enzo’s Haunted Hotdogs” della linea Hidden Side™, promozione valida fino ad esaurimento scorte.

La linea Hidden Side™, ambientata in un mondo infestato da mostri e fantasmi, è allo stesso tempo creativa e divertente: si tratta di un mix tra giocattolo classico e gioco tecnologico.

È così possibile creare tante nuove avventure, andare a caccia di fantasmi e, tramite l’App di realtà aumentata scaricabile gratuita per dispositivi iOs e Android, in modalità multiplayer, un giocatore ha modo di interpretare la parte del cacciatore e fino a tre amici di giocare nel ruolo di fantasmi. Chi vincerà? Sfidarsi è l’unico modo per scoprirlo!

“Sabato 8 febbraio presenteremo i nuovi set – spiega Matteo Sgorbati, titolare dell’omonimo negozio rivenditore ufficiale Lego® di via Pietro Giordani n°4 – e sarà presente un promoter Lego® che illustrerà ai clienti il funzionamento dell’App tramite più dispositivi mobili con cui i ragazzi potranno sperimentare con mano come fare per interagire con gli 11 set di cui si compone la linea Hidden Side™“.

L’evento di sabato 8 febbraio è gratuito e aperto a tutti, al mattino dalle ore 9 e 30 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 19.