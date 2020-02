A Ravenna in campo il Piace: Paponi in panchina, Sestu e Polidori avanti

RAVENNA – PIACENZA 0-0 (in campo)

LA DIRETTA

LA CRONACA

Finisce il primo tempo a Ravenna senza reti.

Un minuto di recupero.

Palo clamoroso del Piacenza con Polidori al 41′ potente il suo diagonale col destro ma la conclusione si stampa sul legno interno.

Al 33′ occasione per il Piacenza, con Zappella che, dalla linea di fondo, va al cross arretrato: Nicco in acrobazia dal limite, palla fuori.

Alla mezzora ancora 0-0 tra Ravenna e Piacenza al “Benelli”, i biancorossi ora in una fase meno arrambante del primo quarto d’ora.

Calcio d’angolo per il Ravenna al 20′ batte Giovinco, la difesa del Piacenza non riesce ad allontanare il pallone che torna alla bandierina: altro traversone, questa volta messo fuori.

Ancora un’occasione per il Piacenza al 13′ con Polidori che entra in area di rigore e dopo un dribbling calcia in porta: Cincilla respinge il tiro.

All’11’ ci prova Zappella con un tiro che finisce fuori.

Piacenza più intraprendente in queste prime battute.

All’8 prima incursione biancorossa, cross di Nicco dalla destra, Polidori non trova la palla di testa e la difesa romagnola allontana.

Iniziato il match.

Comunicate le formazioni ufficiali di Ravenna-Piacenza, partita della venticinquesima giornata del Girone B di Serie C: 3-5-2 per entrambe le compagini.

Coppia d’attacco inedita Sestu-Polidori per gli ospiti, con il tecnico biancorosso Franzini che lascia fuori a sorpresa Paponi e propone sulla linea di centrocampo Gianluca Nicco.

RAVENNA (3-5-2): Cincilla; Cauz, Ronchi, Jidayi; Zambataro, Gavioli, Mawuli, Papa, Martorelli; Mokulu, Giovinco. A disp: Spurio, Grassini, Raffini, Nocciolini, Selleri, Nigretti, Fiorani, D’Eramo, Mustacciolo, Lora. Allenatore: Luciano Foschi

PIACENZA (3-5-2): Mazzini; Borri, Milesi, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Nicco, Nannini; Sestu, Polidori. A disp: Bertozzi, Riccardi, Imperiale, Sylla, Cattaneo, Franchini, Bolis, Paponi, Scotti, Castellana. Allenatore: Arnaldo Franzini

I biancorossi sono ormai di fronte a un bivio: serve una svolta, la stessa che si aspetta dall’inizio di questo 2020 ancora senza successi, per un un gruppo che domenica ha ottenuto l’undicesimo pari stagionale e nell’ultimo periodo fatica tremendamente a costruire gioco, con i soli tre gol messi a segno in cinque partite a certificare le difficoltà offensive.