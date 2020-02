A Spazio2 nuovo appuntamento con il mercatino vintage e vinile

Un mercatino che tutti hanno imparato a conoscere e che ora nei mesi invernali diventa “indoor”, torna domenica a Spazio2.

Stiamo parlando di SpazioStore vintage e vinile che diventa “Selected”. Nove banchi tra dischi, oggetti, abiti, chincaglierie varie, tutto all’interno della ex officina degli spazi di via XXIV Maggio 51 a Piacenza. Il secondo appuntamento del 2020 arriva domenica 16 febbraio e partirà dalle 14 per allungarsi fino alle 20, tra le raccolte selezionate che gli espositori porteranno all’interno degli spazi dell’ex officina di Spazio2.

Come sempre sarà presente il barettino di Spazio2 con la possibilità di fare un piccolo aperitivo in musica con i djset di Lord Picchio e Dj Zanna, come da tradizione di SpazioStore.