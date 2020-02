Al PalaBanca Gas Sales in campo contro l’Itas Trentino DIRETTA

GAS SALES PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-2 (25-23; 22-25; 16-25)

LA DIRETTA

In arrivo la quinta giornata di ritorno del campionato SuperLega Credem Banca per la Gas Sales Piacenza che domenica 2 febbraio al PalaBanca affronterà alle ore 18 una delle corazzate del torneo, l’Itas Trentino Volley guidata da coach Angelo Lorenzetti.

Per la prima volta in stagione Gabriele Nelli è pronto ad affrontare la sua ex squadra: cresciuto nelle giovanili di Trento e arrivato a Piacenza in estate, l’opposto originario di Lucca era stato costretto ai box all’andata a causa del problema al ginocchio.