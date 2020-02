Alberto Martelossi è il nuovo Head Coach dell’Assigeco Piacenza

Assigeco Piacenza comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a coach Alberto Martelossi.

Classe 1966, nativo di Udine, Martelossi vanta una grande esperienza tra Serie B e A2 dove ha seduto sulle panchine di Desio, Pavia, Imola, Ferrara, Mantova, Verona e Brescia; per lui anche una stagione e mezzo in Serie A a Roseto. Nella passata stagione è subentrato a gennaio all’esonerato Cavina sulla panchina dell’Apu Udine condotta fino al primo turno di playoff, poi perso con Biella.

Leggi anche Assigeco esonera coach Ceccarelli

Martelossi condurrà il suo primo allenamento da head coach biancorossoblu nella giornata di martedì per poi fare il suo esordio in campionato proprio contro il suo recente passato, l’Apu Udine, domenica 16 febbraio (palla a due al PalaBanca alle ore 18). La conferenza stampa di presentazione di coach Martelossi si terrà mercoledì pomeriggio al PalaBanca di Piacenza in orario da definire.