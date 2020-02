Albo dei Cittadini attivi volontari, nuove iscrizioni entro il 15 febbraio

Sono disponibili sul sito web comunale – in home page e nella sezione Piacenza Partecipa www.comune.piacenza.it/temi/partecipazione/attiviamoci-per-piacenza -, i moduli per l’iscrizione all’Albo dei cittadini attivi volontari.

Il termine ultimo per l’accoglimento delle domande è il 15 febbraio, data entro la quale la documentazione dovrà essere consegnata presso gli sportelli Quinfo di piazzetta Pescheria o inviata, tramite posta elettronica, a partecipazione@comune.piacenza.it, indirizzo cui ci si può rivolgere per chiedere ulteriori chiarimenti e informazioni.

Possono proporsi come volontari di cittadinanza attiva tutti coloro che risiedono, sono domiciliati, studiano o lavorano a Piacenza, nonché le associazioni iscritte al relativo Albo comunale, gli ordini professionali, le rappresentanze di categoria e associazioni datoriali, le scuole e le cooperative presenti anche sul territorio. Coloro che già prestano servizio a favore della collettività non devono rinnovare la propria adesione all’Albo, infatti chi era iscritto nel 2019 rimane tale anche per il 2020.

Gli ambiti in cui si può dare il proprio contributo sono i più svariati. Rientrano nell’area culturale, sportiva e ricreativa, ad esempio, l’impegno nelle biblioteche, l’assistenza nella realizzazione di eventi e manifestazioni, o l’affiancamento a supporto degli operatori dei Musei Civici. L’alveo civile spazia invece dall’accompagnare a scuola i bambini aderenti al Pedibus al volontariato a favore dell’Hospice Casa di Iris, senza dimenticare la piccola manutenzione di aree verdi, giardini e spazi pubblici, di cui ogni cittadino o comitato può prendersi cura, magari scegliendo un luogo di riferimento del proprio quartiere o a cui si è particolarmente legati.

In quest’area, ci si può rendere disponibili anche per collaborare alla custodia di locali comunali usati come centro di aggregazione, le sale della Partecipazione o la Biblioteca di strada dell’Infrangibile, dove si può essere coinvolti anche nel progetto “Orto per tutti”. L’ambito gestionale riguarda il volontariato a supporto del canile municipale, l’insegnamento o il ruolo di tutor nei laboratori gratuiti per l’apprendimento delle lingue straniere e la diffusione delle nuove tecnologie, la distribuzione di materiale promozionale e informativo, l’apertura di sale e strutture comunali in occasione di incontri e iniziative.

Altri progetti potranno essere avviati durante l’anno, dato che tutti possono avanzare nuove idee e proposte a riguardo, integrandole alle iniziative già standardizzate.