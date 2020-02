Allerta Coronavirus, rinviata anche Vigor Carpaneto-Alfonsine

Nuovo rinvio per la Vigor Carpaneto nel campionato di serie D. Dopo Progresso-Vigor di domenica scorsa, non si disputerà anche Vigor-Alfonsine, originariamente in programma domenica 1 marzo alle 14,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto.

La decisione è relativa all’allerta-Coronavirus ed è firmata dal Dipartimento Interregionale (Figc Lega Nazionale Dilettanti), che ha sospeso tutte le gare di domenica dei gironi A, B, C e D oltre al turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo per i gironi B e C.