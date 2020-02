Alseno, si schianta contro un muretto. Grave un uomo

E’ stato trasportato in eliambulanza a Parma in gravi condizioni l’uomo alla guida di una Daihatsu Terios che si è schiantata contro un muretto nella mattinata del 29 febbraio.

E’ accaduto in provincia di Piacenza alle porte di Alseno, lungo la via Emilia.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza dell’ospedale di Fiorenzuola e l’elisoccorso da Parma.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola per estrarre l’uomo, classe ’53, dall’auto e la messa in sicurezza. All’origine dell’incidente potrebbe esserci un malore: la vettura ha sbandato per finire contro un muretto e poi tornare sulla sede stradale.

Per i rilievi presenti i carabinieri e la polizia locale di Alseno.