Ancora uno stop per il Fiorenzuola sconfitto dal Calvina

Campionato Serie D Girone D – 23° Giornata

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Calvina Sport 0-1

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Romeo (74’ Pozzebon); Guglieri; Zaccariello A.; Corbari; Facchini; Tognoni; Tunesi; Arrondini (68’ Boilini); Guerrini (74’ Carrara); Piraccini. All. Tabbiani. A disposizione: D’Apolito; Vago; Zaccariello G.; Marmiroli; Moukam; Hathaway.

Calvina Sport: Sellitto; Turlini; Zanolla; Cazzamalli; Ruffini (86’ Chiari); Sorbo; Boreggio (59’ Crema); Del Carro; Recino (72’ Valenti); Bracaletti (69’ Meduri); Mauri. All. Florindo. A disposizione: Ravelli; Baronio; Gbelle Yanis; Brunelli; Bittaye.

Arbitro: Casalini di Pontedera. Assistenti: Zandonà; Cardinaletti

Reti: 66’ Cazzamalli (C )

Note: Angoli: 6 a 4

Recupero: 2’ e 5’.

Ammoniti: Ruffini (C ); Recino ( C); Tognoni (F); Tunesi (F); Sorbo ( C); Corbari (F); Zanolla (C )

Spettatori: 350 circa

I rossoneri di Mister Luca Tabbiani si presentano al match con l’infermeria piena; la linea verde dell’U.S. Fiorenzuola diventa ancora più rigogliosa, con l’inserimento di ben 2 prodotti dell’Academy classe 2002 titolari, Facchini e Romeo.

Il Fiorenzuola parte con buon piglio, sorprendendo il Calvina Sport nei primi minuti per intensità di gioco. Gli ospiti si rendono pericolosi al 9’ su calcio piazzato, con il tentativo di rinvio sballato di Piraccini che vede un bel riflesso di Battaiola.

Piraccini ci prova al 14’, da appena dentro area al termine di una bella azione corale rossonera da destra a sinistra; Sellitto si oppone sul primo palo.

E’ un Fiorenzuola molto propositivo quello che si vede nella prima mezz’ora; al 24’ bella giocata sulla destra tra Romeo e Tognoni vede il servizio ai 30 metri per Guglieri; tiro forte di poco sopra la traversa.

Ancora Piraccini prova il goal da applausi al 33’, con una volèe da 30 metri veramente pregevole che si spegne di un soffio sopra l’incrocio dei pali.

Al 35’ ottima azione costruita sulla catena mancina tra Piraccini e Guglieri, con il cross da sinistra del capitano rossonero che vede l’accorrente Tognoni insaccare di testa. La rete viene annullata per fuorigioco, con materiale per i video post partita.

Ci prova anche Corbari di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra al 41’: Sellitto di istinto smanaccia a lato.

La prima conclusione per la squadra di Fiorindo arriva al 44’, con Recino che vince il duello con Guglieri ed arriva in area defilato; il tiro sul primo palo è respinto con i piedi da Battaiola.

Grande occasione al 60’ per il Calvina, che sugli sviluppi di una punizione dai 30 metri vede la sponda di Recino per la testa di Ruffini; si salva con un tuffo plastico in corner Battaiola.

Il vantaggio degli ospiti arriva al 66’, sugli sviluppi di una punizone dalla sinistra battuta da Mauri che trova il tap in vincente in area piccola di Cazzamalli. 0-1.

Il Fiorenzuola prova a riversarsi in massa nella metà campo offensiva, immettendo anche forze fresche come quelle di Carrara, Pozzebon e Boilini. Al 77’ Guglieri taglia ancora un pallone mancino dalla trequarti, ma Tognoni di testa mette alto.

In contropiede il Calvina si rende ancora pericoloso con Mauri, ma il tiro in area di rigore è ben contratto dalla difesa rossonera.

Al 92’ Valenti in campo aperto spara alto sopra la traversa, mentre capitan Guglieri e compagni battagliano fino all’ultimo secondo, senza tuttavia trovare sbocchi per occasioni clamorose. Finisce 0-1 in favore dei bresciani dopo 5 minuti di recupero, con il Fiorenzuola che deve subire la seconda sconfitta consecutiva al termine di una gara giocata a viso aperto.