Anticipo di primavera o clima impazzito? Oggi 20 gradi a Piacenza

Anticipo di primavera o clima impazzito? Oggi sfiorati i 20 gradi a Piacenza, secondo i dati segnati dalle centraline di Meteo Valnure.

In via Vitali alle 16 e 15 dell’11 febbraio sono stati raggiunti i 19,9 gradi, e temperature simili sono state riscontrate anche in provincia: a Podenzano alle 15 e 30 la colonnina di mercurio toccava quota 19,7, a Pontedellolio, verso le 14 e 30 invece la temperatura era di 19,9 gradi. Anche a Ferriere, in alta Valnure, nel primo pomeriggio sono stati sfiorati i 18 gradi.

Una gradita sorpresa per chi ha approfittato dell’inaspettato tepore per assaporare il primo gelato della stagione, anche se non sfugge come l’inverno 2019/2020 sia di sicuro uno dei più caldi registrati negli annali piacentini. E intanto resta critica la situazione sul fronte dell’inquinamento atmosferico.