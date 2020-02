Appalto del Verde, il Tar di Parma accoglie il ricorso di Geocart e sancisce l’illegittimità della gara indetta dal Comune di Piacenza.

E’ quanto disposto dal tribunale amministrativo di Parma, che sembra mettere fine a una delle vicende che maggiormente hanno tenuto banco negli ultimi mesi, con diverse lamentele da parte dei cittadini in merito alla gestione del verde durante la scorsa estate, con tanto di blitz in Comune della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Anzi, in verità tutto nasce quando, nel febbraio 2019, venne indetto in ritardo e assegnato l’appalto per la manutenzione del verde pubblico 2019-2021, diviso in due lotti per un importo totale di quasi 5 milioni di euro.

Il primo lotto, riguardante la parte ovest della città, fu vinto dall’Orto Botanico, il secondo, invece, dedicato alla parte est di Piacenza, fu assegnato al raggruppamento temporaneo d’impresa guidato dalla Cuore Verde di Cremona. Su questa assegnazione la cooperativa piacentina Geocart aveva deciso di fare ricorso al Tar, sostenendo che la Rti vincitrice del bando non fosse in possesso dei requisiti.

Richiesta che è stata accolta, con la condanna del Comune di Piacenza a risarcire la cooperativa esclusa, con un passaggio pesante: “L’amministrazione ha consentito volontariamente o comunque colposamente, tramite una modifica illegittima del bando di gara, che il raggruppamento controinteressato conseguisse un appalto per cui non possedeva, nella sua composizione definitiva, un requisito essenziale di partecipazione” si legge nella sentenza.

Ironia della sorte, però, lo stesso Tar dispone la validità del contratto in essere sancito dalla gara, perché “pur in presenza di una generica domanda di subentro da parte della ricorrente principale, l’interesse della parte che ha richiesto tale subentro deve considerarsi soccombente, anche per l’inerzia processuale dimostrata con la rinuncia alla domanda cautelare, rispetto all’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio; il contratto è inoltre in stato di esecuzione avanzato e il vizio ravvisato dal Collegio comporterebbe comunque, per la stazione appaltante, l’obbligo di rinnovare l’intera gara“.