Con il vento una “tregua” dallo smog, dall’inizio dell’anno livelli di pm10 mai così bassi

Il vento “spazza” via le polveri sottili e concede una tregua dallo smog a Piacenza.

Dopo un gennaio “nero”, infatti, febbraio si è aperto con un deciso miglioramento della qualità dell’aria: negli ultimi 4 giorni – complici anche le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul piacentino, causando diversi disagi – le centraline Arpae non hanno registrato nessun sforamento della soglia massima consentita per le pm10 (fissata a 50 microgrammi per metro cubo).

Il valore più basso nella giornata di ieri, 5 febbraio, con una concentrazione di inquinante nell’aria pari a 19 microgrammi per metro cubo, ampiamente sotto il limite.