Asd Lorenzo Mola, per gli Juniores firma il greco Ioannis Davaris

L’ASD Lorenzo Mola si dimostra non solo attenta alla realtà locale, tra Lodi e Piacenza, ma esplora anche nuove potenzialità di paesi che si affacciano timidamente sul mondo del grande ciclismo.

L’esempio concreto è l’ingaggio della promessa greca Ioannis Davaris, juniores al secondo anno con già alcune apparizioni in Italia sul finale della scorsa stagione, dove non si è fatto sfuggire la prima vittoria a Borgogno al trofeo SPS. Come informa la società, Ioannis arriva direttamente da Creta per pedalare sulle strade piacentine. L’atleta è un passista veloce con indubbie doti di velocista, tra il 2017 e il 2019 è stato più volte membro della nazionale greca di MTB e vanta anche una maglia di campione nazionale a cronometro nel 2018.

Il presidente Mario Massimini ha dato il benvenuto a Ioannis mercoledì sera nella sede della società a Casalpusterlengo dove è stato accompagnato da Pierangelo Vignati, campione paraolimpico a Sidney 2000 e ora commentatore di RaiSport che lo ospiterà a Piacenza.