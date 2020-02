Assigeco, il focus sulle squadre giovanili

Prima stagione post minibasket per il gruppo Under 13 dell’Assigeco Piacenza, che per il secondo anno consecutivo è affidato a coach Massimiliano Mazza.

“Alleno per la seconda stagione questo gruppo – commenta il tecnico – con il quale avevamo già ottenuto ottimi risultati anche in categoria Esordienti, vincendo il torneo lodigiano. La squadra è composta da 16 ragazzi di cui 10 nati nel 2007 e 6 nel 2008, e il nostro obiettivo primario era quello di adeguarci in fretta alla nuova realtà diversa dal minibasket al di là dei risultati”.

Il campo però ha premiato i giovanissimi biancorossoblu: “Abbiamo concluso la prima fase al secondo posto – continua Mazza – qualificandoci alla seconda fase silver dove affronteremo anche squadre di Brescia e Cremona. Stiamo crescendo molto sia dal punto di vista dell’attenzione sia dal punto di vista individuale che di squadra, ma anche in questa parte del campionato ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, dato che per ora abbiamo all’attivo 3 vittorie e 1 sconfitta. Il nostro obiettivo per questa seconda fase è di riuscire a colmare il gap fisico con le altre squadre con altre soluzioni sul campo. Per ora il lavoro sta dando i suoi frutti, pur con le ovvie difficoltà di una seconda fase così impegnativa”.

LA SETTIMANA ASSIGECO

UNDER 15 REGIONALE: Assigeco-Carpaneto 59-48

Assigeco: Achibane 12, Caramella, Zamproni 4, Cima Politi 2, Dridi 2, Fedeli 3, Riboldi 2, Romanyuk 8, Pezza 8, Gandolfini 2, Pesci 6, Zekaj 10.

UNDER 13 UCC: Pizzighettone-Assigeco 53-56

Assigeco: Allorini 2, Doglio 3, Malguzzi 6, Ippolito 1, Foroni, Baronchelli 20, Monticelli, Spingardi 5, Prada 2, Salvaderi 15, Degradi 2.

UNDER 14 REG: S.Ilario-Assigeco 46-45

Assigeco: Rossi 14, Bonfanti 8,, Silva 2, Bissi S. 3, Bissi N., Perrone 2, Mazzocchi, Villanti, Fulgoni, Kapllani NE, Moia 16.

UNDER 16 GOLD: Modena-Assigeco 32-100

Assigeco: Corradini 13, Molinaroli 10, Ottavi 13, Atillah 12, Tussi 3, Bisagni 11, Ziliani 6, Pomati 4, Zaka 8, Anfini 5, Zonca 8, Lamberti 7.

UNDER 14 GOLD: Eagles-Assigeco 64-119

Assigeco: Dossena 11, Ndione 19, Krstev 2, Grecchi 9, Hohota 7, Amorosino 10, Fortunati J. 5, Valdonio 5, Fortunati T. 6, Esatti 11, Gazzola 19, Aprea 15.

UNDER 14 FEMMINILE: Assigeco-Cavezzo 59-48

Assigeco: Bernini 11, Beqja 4, Negri 17, Signaroldi A. 0, Longeri 23, Parenti 0,Signaroldi G. 0, Grecchi 6, Sogni 0, Tubera 2.

UNDER 15 GOLD: Pol Arena-Assigeco 64-67

Assigeco: Impesi 13, Felici, Rossi 15, Cugini, Zanangeli 4, Sartori, Tanzi 6, Bassi 1, Bisagni A 24, Bisagni M 4, Rincon, Tacchini.

UNDER 13 REGIONALE: Assigeco-Borgonovo 69-29

Assigeco: Rossetti 2, Link 5, Ottola M, Palpi 4, Ottola N 4, Tappani 13, Bernardi 3, Barbazza 2, Sonlieti 2, Nduwimana 1, Rebecchi 4, Rapetti 29.

UNDER 18 GOLD: Assigeco-Go Basket 94-46

Assigeco: Fermi 4, Enobo 7, Tavazzi 3, Cigognini 8, Alemagna 2, Pizzetti 11, Bussolo 19, Valdonio 14, Jelic 8, Fumi 18.

PRIMA DIVISIONE: Assigeco-Matildico 58-48

Assigeco: Giulivo 5, Fumi 3, Cinelli 5, Corti, Mazzocchi, Marchini 8, Zamboni 2, Jakic, Fumi 13, Bragalini 4, Merli 6, Bosi 2.