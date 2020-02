Assigeco Piacenza, a Roseto per rialzarsi

Due vittorie e 7 sconfitte: è quanto recita, fino a questo momento, il bottino del girone di ritorno dell’Assigeco Piacenza che, dopo aver agguantato il sogno delle Final Eight di Coppa Italia, sta ora vivendo un periodo non felicissimo che rischia di trascinarla definitivamente fuori dalla zona playoff.

I biancorossoblu occupano ancora l’ultima posizione utile per la post-season ma le pretendenti a quel posto stanno diventando sempre più numerose. Bisogna rialzare la testa subito e per farlo sarà necessario giocarsi (quasi) il tutto per tutto sul campo della Sapori Veri Roseto, prossima avversaria dei piacentini. Gli abruzzesi vivono un momento di forma terribile, culminato con il 66-88 patito dalla capolista Ravenna che è valso la settima sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in solitaria.

I ragazzi di Ceccarelli però non dovranno abbassare la guardia perché una sorpresa negativa come la prova di Orzinuovi è sempre dietro l’angolo e perché gli Sharks daranno tutto in questi ultimi quattro match per conquistare almeno i playout: per farlo hanno puntato sul rientrante Rodriguez e su Mitja Nikolic che ha sopperito all’inaspettata partenza di Bobby Jones per Verona. Per il rush finale è arrivato anche un volto noto, quel Nemanja Dincic visto al PalaBanca nel 2016/2017 e che tanto bene ha fatto nella passata stagione a Napoli.

L’Assigeco non ha altra scelta se non vincere e rilanciarsi. Perdere potrebbe addirittura vedere avvicinarsi paurosamente lo spettro playout.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“Roseto è una squadra giovane e fisica che, come noi, sta vivendo un momento di difficoltà. Dovremo sfruttare le nostre caratteristiche per portare a casa una vittoria fondamentale”.

Matteo Piccoli: “Siamo in un periodo delicato della nostra stagione, è ora di tornare a vincere e convincere. Mancano poche partite prima della fase ad orologio e dobbiamo arrivarci con l’umore più alto possibile. Ognuno ha l’obbligo di controllare ciò che può controllare, un pallone che rotola è una di quelle cose, inutile trovare scuse. A Roseto ci rialzeremo”.

I ROSTER

Sapori Veri Roseto: 4 Giordano, 7 Menalo, 8 De Fabritiis, 9 Mouaha, 10 Canka, 11 L. Nikolic, 12 Oliva, 13 Fokou, 16 Kekovic, 17 Sebastianelli, 18 Dincic, 20 Mabor, 23 Bayehe, 28 Rodriguez, 55 Pierich, 77 M. Nikolic. All. D’Arcangeli.

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari 3, Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 12 Ammannato, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

COPERTURA MEDIATICA – La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/). Aggiornamenti in diretta anche sui social networks della società (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.