Assigeco, rinviata la gara contro Forlì

La partita tra Assigeco Piacenza e Unieuro Forlì, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West in programma per mercoledì 26 febbraio al PalaBanca di Piacenza, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Un rinvio giunto in seguito all’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna relativa all’emergenza Coronavirus. Assigeco Piacenza – si legge in una nota – resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione.