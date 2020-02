Assigeco, si fermano settore giovanile e minibasket

Assigeco, sospese le attività del settore giovanile e del minibasket.

Lo comunica la società di basket in una nota. “UCC Assigeco Piacenza comunica la sospensione, a tempo indeterminato, di tutte le attività sportive del proprio Settore Giovanile e Minibasket sui territori lodigiano e piacentino – si legge nel comunicato -. Una sospensione resa necessaria dopo le ultime disposizioni messe in atto dalle Istituzioni in merito alla emergenza legata al Coronavirus. La società biancorossoblu – conclude la nota – resta in attesa di nuove comunicazioni da parte degli enti preposti, fiduciosa che la situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile”.