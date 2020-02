Assigeco under 14 all’assalto delle prime 8 posizioni in Regione

La rappresentativa Under 14 Elite Assigeco Basket, dopo un girone di andata di rodaggio, è uscita alla distanza con una grande seconda parte di stagione regolare.

Una fase che è terminata al terzo posto, festeggiato grazie ad una netta vittoria sul campo della Magik Parma. Questa posizione dà ai ragazzi di Max Giannoni la possibilità di qualificarsi per la fase successiva in un girone a 4 squadre con Pallacanestro Reggiana, International Imola e Argenta Basket. In questo raggruppamento le prime 2 classificate andranno a guadagnare un posto tra le migliori 8 compagini dell’Emilia Romagna.

“Con il raggiungimento di questo terzo posto – commenta coach Giannoni – abbiamo centrato un ottimo risultato, entrando nelle 16 migliori della nostra regione. Ora dobbiamo cercare di fare uno step in più per raggiungere un traguardo ancora più importante. Sarà necessaria la stessa applicazione che i ragazzi hanno messo in campo nel girone di ritorno, in cui abbiamo lottato contro squadre che all’andata ci avevano nettamente sconfitti”.

Da segnalare che il gruppo Under 14 Elite, così come quello regionale, sarà impegnato nel fine settimana per la fase provinciale del 3×3 FIBA.

LA SETTIMANA ASSIGECO

UNDER 15 REGIONALE: Castellana-Assigeco 45-65

Assigeco: Achibane 28, Caramella 2, Dridi 1, Frati, Riboldi 1, Cinti, Ventura 4, Romanyuk, Pezza 11, Pesci 10, Zekaj 8, Giunchiglia.

UNDER 13 UCC: Assigeco-Sansebasket 51-53

Assigeco: Soresini 15, Allorini 2, Raggi 2, Doglio 4, Ippolito, Foroni, Baronchelli 14, Monticelli, Salvaderi 14, Spingardi, Degradi, Ferrari.

UNDER 14 REG: Sampolese-Assigeco

Assigeco: Rossi 15, Bonfanti 6, Bissi S. 12, Bissi N. 2, Perrone 16, Mazzocchi 2, Rebecchi 7, Menni 4, Rapetti, Fulgoni NE.,Groppi NE, Kapllani NE.

UNDER 16 GOLD: Assigeco-Correggio 69-50

Assigeco: Corradini 14, Bertoli 4, Molinaroli 2, Atillah 4, Tussi 7, Bisagni 5, Ziliani, Pomati 1, Zaka 2, Anfini, Zonca 11, Lamberti 19.

UNDER 14 ELITE: Magik Parma-Assigeco 44-88

Assigeco: Dossena 10, Ndione 11, Krstev 2, Grecchi 4, Amorosino 18, Fortunati J., Valdonio, Fortunati T. 8, Esatti 6, Guidotti 6, Gazzola 10, Aprea 13.

UNDER 14 FEMMINILE: Valtarese-Assigeco 52-75

Assigeco: Bernini 12, Onorati 4, Malguzzi 0, Negri 27, Signaroldi 4, Gatti 2, Fenoglietto 2, Longeri 24, Barbieri 0, Tubera 0.

UNDER 14 FEMMINILE: Sustinente-Assigeco 56-51

Assigeco: Bernini 3, Beqja 0, Negri 19, Signaroldi A. 0, Longeri 13, Parenti 0, Signaroldi G. 2, Sogni 0, Grecchi 12, Tubera 2.

UNDER 15 GOLD: Sorbolo-Assigeco 65-42

Impesi 22, Felici 2, Rossi 2, Zanangeli 6, Molinaroli 2, Tanzi 2, Bassi 2, Molina, Bisagni A 19, Bisagni M 6, Rincon 2, Tacchini.

UNDER 13 REGIONALE: Noceto-Assigeco 83-62

Assigeco: Link 14, Boledi, Ottola M, Palpi, Ottola N 3, Tappani, Bernardi, Menni 10, Nduwimana, Rebecchi 9, Rapetti 26.

PRIMA DIVISIONE: Borgotaro-Assigeco 73-64

Assigeco: Giulivo 16, Fumi 6, Cinelli, Pianta 14, Marchini 3, Zamboni 4, Jakic 6, Fumi 2, Bragalini 5, Merli 6, Bosi 2.