Atletica Piacenza, weekend di gare per Allievi e Cadetti

L’Atletica Piacenza si è ritrovata nuovamente impegnata su più fronti nel weekend del 15 e 16 febbraio.

Ad Ancona si sono infatti tenuti i Campionati italiani indoor categoria Allievi, dove la società biancorossa ha accompagnato una piccola spedizione di ragazze. Vittoria Ferrari ha partecipato ai 60 ostacoli, purtroppo non riuscendo ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità e concludendo la prova in 9”63, abbastanza lontana dal suo primato personale. La stessa è stata poi protagonista della 4x1giro, unica staffetta prevista nelle gare indoor, insieme a Camilla Cesena, Marta Bona e Cecilia Rebecchi. Le quattro piacentine hanno ottenuto il tempo di 1’51”02.

In contemporanea, si sono tenuti i Campionati regionali categoria Cadetti e Cadette. Buone le prove nei salti in estensione per Francesco Tregnaghi, che ha migliorato il suo personale nel salto in lungo giungendo quarto con un salto a 5.60 metri. Lo stesso Francesco è giunto terzo nel salto triplo, balzando a 11,13. Sempre nel salto triplo, Leonardo Soldi e Luca Clerici hanno seguito il compagno a breve distanza, arrivando quarto e quinto rispettivamente con le misure di 11,08 e 11,04.

Chiara Sverzellati ha conquistato la finale A nei 60 piani, correndo la batteria in 8”21, per poi ripetersi in finale, agguantando la sesta posizione in 8”25. Antonio Petitto ha invece corso la batteria in 7”79, riuscendo a qualificarsi per la finale B, chiusa poi in 7”71, tempo che gli è valsa la settima piazza. Si segnala anche il buon salto di Giulia Boccuni, con la misura di 1,42 nel salto in alto.