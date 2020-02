Atmosfera pesante in casa Piacenza IL COMMENTO

Al termine della partita col Cesena tutto lo staff dirigenziale del Piacenza Calcio, dal presidente Marco Gatti al vice presidente Roberto Pighi ed alla presenza del presidente onorario Stefano Gatti e del Dg Marco Scianò, si è presentato in sala stampa denunciando la convinzione che, dal mese di gennaio, se non tutti almeno una parte di giocatori non mettano in campo l’impegno necessario e dovuto.

Sono dichiarazioni di una certa gravità perché ricordano la polemica Cacia-Della Latta, quando l’attaccante parlò di problemi di spogliatoio, e vengono a contestare le parole di capitan Pergreffi che al termine dell’ultima partita casalinga contro l’Arzignano dichiarò che tutti i giocatori mettevano il massimo impegno, erano fortemente attaccati alla maglia ed il gruppo si sentiva unito e compatto. E’ evidente la discrepanza tra le due dichiarazioni, come è difficile stabilire chi abbia più o meno ragione. Rimane inconfutabile il fatto che in casa biancorossa l’atmosfera si è fatta pesante e se non interverranno fatti o persone carismatiche a ricomporre i cocci la situazione potrebbe prendere una piega e conseguenze molto preoccupanti.

A nostro avviso l’intervento dei dirigenti è stato quanto meno inopportuno, sia per la buona norma secondo cui i panni sporchi vanno lavati in casa, sia perché la parole sono come macigni che, talvolta, sono così pesanti da risultarne problematica la rimozione. A questo proposito la memoria ci porta al lontano maggio del 1989 quando, alla vigilia della partita Ancona- Piacenza, l’allora presidente Leonardo Garilli, uno dei più grandi presidenti della storia del calcio italiano, venuto a conoscenza della scarsa professionalità di alcuni giocatori biancorossi, fermò la sua autovettura davanti al bus della squadra in partenza. Salì a bordo ed elencò i nomi di cinque giocatori che dovevano lasciare immediatamente la squadra perché, a suo dire, indegni di vestire la maglia. Al loro posto vennero chiamati cinque ragazzi ed il giorno dopo ad Ancona il Piacenza giocò una splendida partita e venne battuto per 1-0 per un gol preso su autorete a pochi minuti dal termine.

Quell’anno il Piacenza retrocesse in serie C, ma quell’episodio creò le basi per una eccezionale e storica scalata alla serie A che arrivò anni dopo.

Luigi Carini