Oltre venti i veicoli sanzionati per divieto di sosta dalla polizia locale di Piacenza in piazza Sant’Antonino e vie limitrofe.

In particolare i controlli sono scattati a seguito di un’auto lasciata in sosta in via Giordani, nello spazio riservato ai veicoli dei vigili del fuoco. Al teatro Municipale era in corso la prima serata dello spettacolo di Ale & Franz, e i vigili del fuoco hanno trovato l’area preposta allo stazionamento del mezzo di soccorso occupata.

La vettura in divieto di sosta è stata quindi rimossa con un carro attrezzi; a seguito di ulteriori controlli è emerso che una decina di veicoli erano in sosta vietata tra piazza Sant’Antonino e via Sant’Antonino, e altre dieci sempre in divieto di sosta in via Verdi.