Auto si ribalta in via Roma, illesa la conducente

Alla mezzanotte di lunedì 10 febbraio una Renault Clio di colore grigio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, si è scontrata con un’altra Renault Clio di colore blu che era parcheggiata lungo via Roma a Piacenza.

Illesa la conducente, una ragazza, che ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso da parte dei sanitari della Croce Rossa di Piacenza inviati dal 118.

La strada è rimasta chiusa al traffico, dall’intersezione con via Mignone, fino all’intervento del carro attrezzi.